“Pedido de socorro não vai acontecer”. Associação avisa para morte por afogamento de crianças

A morte por afogamento das crianças é silenciosa. O aviso é da Associação para a Promoção da Segurança Infantil (APSI), que realça a incapacidade de as crianças pedirem ajuda. Uma bebé de 11 meses morreu esta segunda-feira, em Vila Nova de Gaia, após cair à piscina.

Em entrevista à Renascença, Rosa Afonso, da APSI, alerta que as crianças devem estar sob vigilância constante, já que não conseguem pedir ajuda quando caem na água.

“Não há que esperar por ouvir um pedido de socorro, porque ele não vai acontecer”, diz a responsável de comunicação da APSI, explicando que as crianças mais pequenas “por norma, têm a cabeça muitíssimo pesada e, a partir do momento em que se desequilibram ou caem, não têm força, não conseguem levantar a cabeça e ficam com a boca e o nariz submerso”.