Parque Natural de Montesinho. Seis meios aéreos e quase 290 bombeiros combatem chamas

Quase 290 bombeiros, apoiados por seis meios aéreos, combatem hoje de manhã o incêndio que deflagrou no sábado em Bragança, no Parque Natural de Montesinho, segundo a informação disponível no site da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

Em declarações à Lusa ao início da manhã, o comandante Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil das Terras de Trás-os-Montes, João Noel Afonso, disse que durante a noite a situação não sofreu grandes alterações, tendo-se até "desagravado um pouco".

Contudo, houve de manhã um reforço de meios e, pelas 09:00, estavam no local 289 bombeiros, apoiados por 96 viaturas e seis meios aéreos.

O alerta de fogo foi dado às 19:55 de sábado e, ao início da madrugada de domingo, passou a ter duas frentes ativas.

Este é o incêndio que mais meios mobiliza, depois de o fogo de Vimioso, no distrito de Bragança, onde pelas 09:00 estavam 214 elementos dos bombeiros apoiados por 73 viaturas, ter sido dado como dominado ao início da manhã de hoje.