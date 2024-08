Ordem dos Psicólogos defende mistura entre digital e manuais em papel nas escolas

Por isso, acrescentam, as escolas devem estar preparadas para lidar com as novas tecnologias e gerir a melhor forma de as integrar nas suas metodologias e dinâmicas.

No documento, a Ordem dos Psicólogos sublinha que os dispositivos móveis como "tablets" e computadores são, "mais do que uma opção, uma realidade incontornável".

O parecer da Ordem dos Psicólogos responde à petição entregue no final de maio por encarregados de educação da Escola Básica Integrada Roberto Ivens, em Ponta Delgada, que pedem a reavaliação da "atual estratégia de digitalização dos recursos educativos nas escolas açorianas", com base "em preocupações e experiências observadas por alunos, pais e professores".

No ano letivo 2022/2023, no âmbito da estratégia de transição digital, o Governo dos Açores iniciou a desmaterialização dos manuais escolares, com a disponibilização de manuais digitais para todas as turmas de 5.º e 8.º ano do ensino básico das escolas públicas do arquipélago, substituindo os manuais escolares em livro ou em suporte físico.

Nas escolas do continente, o Ministério da Educação, Ciência e Inovação decidiu manter os manuais escolares digitais no próximo ano letivo, mas com a avaliação do seu impacto nas aprendizagens para decidir a continuidade do projeto-piloto iniciado em 2020.