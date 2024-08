Lar ilegal encerrado em Oliveira de Azeméis. Casal é arguido por maus-tratos

A GNR encerrou um lar ilegal em Oliveira de Azeméis, no distrito de Aveiro, e constituiu arguido um casal suspeito de maus-tratos a idosos, informou esta segunda-feira aquela força de segurança.

Em comunicado, a GNR esclareceu que o homem e a mulher, de 51 e 46 anos, foram constituídos arguidos na quinta-feira passada, no âmbito de uma investigação por maus-tratos a idosos numa estrutura de acolhimento ilegal, na localidade de Pindelo, no concelho de Oliveira de Azeméis.

Segundo a GNR, a instituição em causa "não reunia condições de alojamento e de salubridade", motivo que levou à retirada de seis idosos, quatro mulheres e dois homens, com idades compreendidas entre os 61 e os 93 anos, tendo sido realojados numa Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS).

"No culminar das diligências policiais, procedeu-se ao encerramento imediato daquele espaço e foram constituídos arguidos, um homem e uma mulher de 51 e 46 anos", refere a mesma nota.

Esta ação contou com a colaboração de inspetores do Departamento de Investigação da Unidade de Fiscalização do Centro da Segurança Social de Coimbra, tendo os factos sido remetidos ao Tribunal Judicial de Santa Maria da Feira.