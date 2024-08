Incêndios. Fogo em Vimioso "já está dominado"

O incêndio que deflagrou no concelho de Vimioso, no distrito de Bragança, "já está dominado", disse esta segunda-feira à Lusa a proteção civil.

Uma porta-voz do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil das Terras de Trás-os-Montes acrescentou, ainda assim, que 200 operacionais apoiados por 70 veículos continuam a combater as chamas.

O incêndio que começou no concelho de Vimioso estava ao início da madrugada nos territórios de Cicouro e São Martinho de Angueira e lavrava em direção à localidade espanhola de Alcanices.

O alerta para o incêndio, que terá deflagrado devido a uma trovoada, foi dado pelas 19:10 de sábado em Caçarelhos e Angueira, na vila raiana de Vimioso.

Pelas 06:00 de domingo, o fogo chegou a ser dado como dominado, mas ao início da tarde teve uma reativação, que chegou a ameaçar algumas habitações na povoação de São Martinho de Angueira.

Ainda durante a tarde de domingo, os meios aéreos envolvidos no combate às chamas foram reforçados e estiveram no local sete meios, dois dos quais espanhóis.

Também no distrito de Bragança, um outro incêndio em Soutelo, Carregosa, no Parque Natural de Montesinho, no município de Bragança, continua a ser combatido por 245 operacionais, apoiados por 86 veículos.

O alerta de fogo foi dado às 19:55 de sábado.

O comandante Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil das Terras de Trás-os-Montes, João Noel Afonso, disse à Lusa ao início da madrugada que este incêndio tinha duas frentes ativas.