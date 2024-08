Incêndio em pesado de mercadorias corta trânsito na EN 256 em Évora

A Estrada Nacional 256 está cortada junto à localidade da Vendinha, em Évora, por causa de um incêndio num veículo pesado de mercadorias, que não causou vítimas, disse fonte da proteção civil.

Segundo disse à Lusa fonte do Comando Sub-Regional do Alentejo Central da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), pelas 08:30 a estrada estava cortada para limpeza da via.

O incidente não provocou vítimas, acrescentou a fonte.

Pelas 08:41, segundo a informação disponível na página da ANEPC, estavam no local 21 elementos dos bombeiros e outras autoridades, apoiados por sete viaturas.