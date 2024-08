Detidos quatro suspeitos de agressões em bar nas termas de Cabeço de Vide

Quatro suspeitos de agressões ao proprietário e a um funcionário de um estabelecimento comercial em Cabeço de Vide, no concelho de Fronteira, distrito de Portalegre, foram detidos pela GNR, anunciou esta segunda-feira o Ministério Público (MP).

Em comunicado publicado na página de Internet da Procuradoria-Geral Regional de Évora, o MP indicou que os suspeitos foram detidos, na quarta-feira passada, por crimes de ofensa à integridade física e de ofensa à integridade física qualificada.

Contactada pela agência Lusa, fonte do Comando Territorial de Portalegre da GNR referiu que os quatro farão parte de um grupo de sete pessoas suspeito das agressões que aconteceram, a 01 de julho, no bar das termas de Cabeço de Vide.

Os detidos são todos homens e têm entre 20 e 29 anos, adiantou a mesma fonte.

Os suspeitos, de acordo com o MP, já foram presentes a primeiro interrogatório judicial e ficaram obrigados a apresentações semanais no posto policial da área de residência e proibidos de frequentarem aquele estabelecimento comercial.

No comunicado, o MP salientou que os suspeitos, após consumirem alimentos e bebidas alcoólicas, ter-se-ão envolvido numa "discussão com o proprietário e o funcionário do estabelecimento, no seguimento da qual os agrediram com murros e pontapés".

"Um dos ofendidos, na sequência das agressões de que foi vítima, caiu inanimado no chão, tendo sido transportado ao Hospital de S. José, em Lisboa", realçou.

A vítima sofreu ferimentos na face que obrigaram a intervenção cirúrgica, pode ler-se ainda no comunicado.

De acordo com a fonte da GNR, esta vítima já teve alta hospitalar.

O inquérito é dirigido pelo Ministério Público de Fronteira.