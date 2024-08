Câmara de Lisboa intervém em prédio em "risco de colapso" que ardeu no domingo

A Câmara de Lisboa está a intervir no prédio devoluto que ardeu no domingo na zona da Baixa por existir "risco objetivo imediato de colapso" para o tardoz e empena lateral direita do prédio, informou a proteção civil municipal.

O incêndio ocorreu no domingo à noite no número 16 das Escadinhas de São Cristóvão, na Freguesia de Santa Maria Maior, e ficou circunscrito ao edifício que se encontrava devoluto e vedado, "não se tendo propagado a nenhum outro imóvel", nem causado vítimas ou desalojados.

Segundo fonte da proteção civil municipal, ao início da tarde desta segunda-feira foi verificado existir "risco objetivo imediato de colapso do remanescente para o tardoz [fachada oposta ao lado da rua ou à fachada principal] e para a empena [fachada através da qual o edifício pode encostar aos edifícios contíguos] lateral direita do edifício que ardeu".

"Também o andaime que se localiza para a entrada das Escadinhas ameaça colapso", acrescentou.

De acordo com a autarquia, os logradouros do número 10 (1.º andar direito e esquerdo) da Travessa da Madalena, de propriedade privada, deverão ficar interditos durante a intervenção, tal como o acesso às Escadinhas de São Cristóvão e o acesso à Travessa da Madalena (do número 4 ao 16) "de modo a assegurar a segurança de transeuntes".

"Esta interdição não afeta o acesso a quaisquer moradores, dada a possibilidade de o mesmo ser feito pelo lado oposto das respetivas artérias", destacou.