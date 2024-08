Bebés com vacinação gratuita contra vírus sincicial respiratório a partir de outubro

A primeira campanha de vacinação gratuita contra o vírus sincicial respiratório (VSR) arranca a 1 de outubro e irá proteger cerca de 62 mil crianças de doença grave e hospitalização, anunciou esta segunda-feira o Governo.

Esta campanha de vacinação representa um investimento estimado de 13,6 milhões de euros, segundo um comunicado do Ministério da Saúde (MS).

A introdução da imunização contra o VSR em idade pediátrica acontece sob proposta da Direção-Geral da Saúde (DGS), que teve em consideração, entre outros fatores, a epidemiologia da infeção em Portugal, o risco acrescido de desenvolvimento de doença grave e hospitalização e a segurança do medicamento, adianta.

"Assim, a partir de 1 de outubro de 2024, a imunização contra a infeção pelo VSR estará disponível de forma gratuita em todas as maternidades dos setores público, privado e social, para as crianças nascidas entre 1 de outubro de 2024 e 31 de março de 2025, e nas instituições de saúde do SNS para as crianças nascidas entre 1 de agosto de 2024 e 30 de setembro de 2024, e crianças com fatores de risco definidos", salienta o MS.

A norma que concretiza a introdução da imunização sazonal contra a infeção pelo VSR em idade pediátrica, para a época outono/inverno 2024-2025, foi publicada hoje pela DGS, na qual é feita a recomendação "tendo em conta a carga estimada da doença por VSR em Portugal, e com base na evidência científica atualmente existente".

A autoridade da saúde adianta que VSR é uma causa muito comum de infeção em idade pediátrica, responsável por epidemias anuais sazonais que, nos climas temperados, ocorrem geralmente entre outubro e março, coincidindo com outros vírus respiratórios e gastrointestinais, representando uma sobrecarga importante para os serviços de saúde.

"As crianças nos primeiros meses de idade, os prematuros e crianças com algumas doenças crónicas, têm risco acrescido para desenvolver doença grave", refere a DGS.

A vigilância epidemiológica do VSR, bem como a monitorização e avaliação do impacto desta campanha de imunização, será assegurada pela Direção-Geral da Saúde, em conjunto com o Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA).

O Ministério da Saúde refere que esta campanha operacionaliza uma das medidas prioritárias incluídas no Plano de Emergência e Transformação da Saúde, apresentado pelo Governo em maio de 2024.

"É uma estratégia de prevenção que tem o objetivo de proteger as crianças, particularmente nos primeiros meses de idade, e reduzir a suscetibilidade individual, a carga de doença e o impacto na utilização de serviços de saúde, nomeadamente o recurso às urgências hospitalares, e de internamentos associados", refere o MS.

Sublinha ainda que esta medida demonstra "uma aposta clara na prevenção da doença e na promoção da saúde e bem-estar social das crianças e das suas famílias, ao invés de se reagir através da prestação de cuidados curativos".

Em 2022, a Agência Europeia do Medicamento autorizou a utilização de um anticorpo monoclonal de ação longa (nirsevimab) para a prevenção da doença das vias aéreas inferiores causada por este vírus em recém-nascidos e lactentes, durante a sua primeira época de VSR.