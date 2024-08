Bebé morre após cair a piscina em Gaia

Uma menina de 11 meses morreu esta segunda-feira, em Arcozelo, Vila Nova de Gaia, após ter caído na piscina da casa onde residia, revelou à Lusa o comandante dos Bombeiros da Aguda, Olímpio Pereira.

O alerta, segundo a Proteção Civil, foi dado pelas 12h58, e à chegada ao local dos bombeiros e da ambulância do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), a criança já fora retirada da água.

Seguiram-se durante "muito tempo as manobras para tentar a reanimação, mas sem sucesso", acrescentou o comandante Olímpio Pereira.

A GNR tomou conta da ocorrência, disse a mesma fonte.

Pelas 15h25 o corpo da menina aguardava ainda o transporte para o Instituto de Medicina Legal do Porto, acrescentou.

A Associação para segurança infantil e outras organizações alertaram, no início do verão, para o aumento do número de mortes de crianças por afogamento, lamentando a inércia do Estado quanto ao enquadramento jurídico das piscinas particulares e de empreendimentos turísticos e condomínios.



Num comunicado conjunto, a Associação para a Promoção da Segurança Infantil (APSI), a Associação Portuguesa de Profissionais de Piscinas (APP) e a Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor (Deco) lembram que as piscinas continuam a ser o local onde mais ocorre a morte de crianças por afogamento, que tem aumentado nos últimos anos.



Segundo as organizações, em 2023, há registo de pelo menos oito afogamentos de crianças, sabendo-se que, em piscinas, três morreram e duas foram hospitalizadas