Sismo de 2,6 na escala de Richter registado no concelho de Alcobaça sentido sem causar danos

Um sismo de magnitude 2,6 na escala de Richter, com epicentro a cerca de 10 quilómetros a sul de Porto de Mós, foi sentido no concelho de Alcobaça e Porto de Mós, sem causar danos pessoais ou materiais.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) adiantou que o sismo foi registado pelas 07h18, tendo sido sentido "com intensidade máxima III (escala de Mercalli modificada) no concelho de Alcobaça (Leiria).

De acordo com o organismo, o sismo foi ainda sentido com menor intensidade no concelho de Porto de Mós (Leiria).

O instituto adiantou que o sismo "não causou danos pessoais ou materiais", salientando, no entanto, que a informação será atualizada se a situação o justificar.

Segundo o organismo, a localização do epicentro de um sismo é um processo "físico e matemático complexo que depende do conjunto de dados, dos algoritmos e dos modelos de propagação das ondas sísmicas", pelo que "agências diferentes podem produzir resultados ligeiramente diferentes".