PSP identifica condutor por corridas ilegais em São João da Madeira

A Polícia de Segurança Pública (PSP) disse este domingo ter identificado um condutor pela realização de corridas ilegais em São João da Madeira, que poderá ser acusado do crime de condução perigosa.

Num comunicado, a PSP disse que a Esquadra Policial de São João da Madeira, do Comando Distrital de Aveiro, encetou diligências no seguimento de denúncias sobre a realização de corridas ilegais, no parque situado na zona industrial das Travessas.

A PSP revelou que instaurou autos de contraordenação por falta de inspeção periódica obrigatória, por velocidade excessiva e por falta de seguro de responsabilidade civil, esta última uma infração grave que implica a apreensão do veículo.

A polícia sublinhou que "estes factos consubstanciam a prática de um crime de condução perigosa", algo que foi comunicado à justiça.

A PSP prometeu "continuar a estar atenta a este tipo de práticas ilegais, que constituem um grave desrespeito às regras de circulação rodoviária e colocam em perigo a vida ou a integridade física dos participantes e espetadores".

A polícia acrescentou que "continuará a desenvolver ações de fiscalização, bem como outras diligências julgadas necessárias, no sentido de neutralizar estas condutas".