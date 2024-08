Incêndio em Vimioso. Reativação de fogo preocupa autarca de Miranda do Douro

O vice-presidente da Câmara de Miranda do Douro disse este domingo que "a situação é preocupante" na aldeia em São Martinho devido ao vento, depois da reativação do fogo que deflagrou no sábado no concelho de Vimioso, distrito de Bragança.

"Apesar do trabalho intenso dos bombeiros e de três máquinas de rasto que estão no terreno, a esta hora [pelas 22h20], a situação é preocupante devido ao vento que muda constantemente de direção e nunca se sabe o que pode acontecer", disse à Lusa o vice-presidente da Câmara de Miranda do Douro, Nuno Rodrigues.

De acordo com o autarca, a população da aldeia está concentrada no largo da Igreja, por uma questão de precaução, como determinam as regras da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

Na zona existe ainda a aldeia de Cicouro, também no concelho de Miranda do Douro.

"Durante a noite, a evolução do fogo terá que ver com as condições meteorológicas, já que os operacionais no terreno estão fazer um bom trabalho", acrescentou Nuno Rodrigues.

Também em declarações à Lusa, o presidente da Junta de Freguesia de São Martinho, Lisis Gonçalves, relatou que "o incêndio tem muita força" e está com "quatro frentes".

"Já arderam casas de segunda habitação, vários barracões agrícolas e muita de área de castanheiro que é o nosso ganha-pão", contou.

O alerta para o incêndio foi dado pelas 18h10 de sábado em Caçarelos e Anguieira, na vila raiana de Vimioso.

Depois de ter sido dado como dominado cerca das 06h00 de hoje, durante a tarde o fogo teve uma reativação e, segundo disse na altura à Lusa o comandante Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil das Terras de Trás-os-Montes, João Noel Afonso, existia "uma frente com grande intensidade".

Ainda durante a tarde, os meios aéreos envolvidos no combate às chamas foram reforçados e estiveram no local sete meios, dois dos quais espanhóis.

De acordo com a informação disponível no "site" da ANEPC, pelas 23h00 o fogo, em área de mato, pinho e soutos, estava a ser combatido por 230 operacionais, apoiados por 79 viaturas.

Ainda segundo os dados da ANEPC, pelas 23h00 continuava igualmente ativo o fogo que deflagrou no sábado em Soutelo, Carregosa, no município de Bragança.

O alerta para o incêndio na Carregosa foi dado pelas 18h55 de sábado e estava a ser combatido, pelas 23:00 de hoje, por 153 operacionais e 52 veículos.