Dois incêndios ativos em zona de mato no distrito de Bragança

Dois incêndios, que deflagraram ao final da tarde de hoje, continuavam ativos pelas 23h30 no distrito de Bragança em área de mato e sem afetar zonas habitacionais, de acordo com a proteção civil.

Um dos incêndios lavra desde as 18h10 em Vimioso e terá deflagrado devido a uma trovoada. Pelas 23h30, o combate às chamas mobilizava 122 operacionais, apoiados por 44 viaturas.

Segundo revelou à Lusa o comandante Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil das Terras de Trás-os-Montes, João Noel Afonso, o perímetro do incêndio está controlado e "nas próximas horas" deverá estar dominado.

Também no distrito de Bragança pelas 18h55 deflagrou outro incêndio de menores dimensões em Carragosa, Soutelo, que já está dominado, mas "tem uma complexidade acrescida, porque ocorre num local onde não é possível as viaturas se aproximarem".

No local, pelas 23h30 estavam 99 operacionais e 33 veículos, com as autoridades a aguardarem a chegada de uma segunda máquina de rasto para abrir caminho para as viaturas de combate ao fogo, explicou João Noel Afonso.