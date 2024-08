Catorze arguidos e 30 carros apreendidos em "corridas ilegais" em Matosinhos

Catorze pessoas com idades entre os 21 e os 34 anos foram constituídas arguidas por condução perigosa em Matosinhos, no distrito do Porto, revelou no sábado a GNR sobre uma operação na qual foram apreendidas dezenas de veículos.

Em causa estão as vulgarmente chamadas "corridas ilegais" que durariam há cerca de um ano e meio, de acordo com o comunicado da GNR.

A operação policial de investigação criminal e fiscalização rodoviária culminou na fiscalização de mais de 200 veículos.

A GNR conta que, no decorrer das diligências, foram detidos duas pessoas pelos crimes de condução sem habilitação legal e pelo crime de falsificação de notação técnica e foram constituídos arguidos 14 homens, por condução perigosa e elaborados 37 autos de contraordenação.

No total foram aprendidos 23 veículos por alteração às características, os quais ficam sujeitos a inspeção extraordinária, e registadas 14 contraordenações referentes à falta de seguro de responsabilidade civil, falta de inspeção periódica obrigatória, pneumáticos, entre outros.

Esta operação foi levada a cabo pelo Comando Territorial do Porto, através do Núcleo de Investigação de Crimes em Acidentes de Viação (NICAV), do Destacamento de Trânsito do Porto, na madrugada de sexta-feira para sábado.

A ação decorreu em Leça da Palmeira, no concelho de Matosinhos, "local onde se tem verificado e monitorizado a prática deste tipo de comportamentos, em virtude destes colocarem em causa a segurança rodoviária, envolvendo os autores destas práticas e ainda as pessoas que assistem às mesmas", lê-se no comunicado.

Na nota, a GNR aproveita para apontar que "está atenta ao crescente fenómeno vulgarmente conhecido por "Street Racing", devido ao alarme social e às graves consequências destes eventos perigosos, bem como pelo facto de constituírem ações delituosas, cada vez mais organizadas, sejam elas de natureza criminal ou contraordenacional".

A ação contou com reforço de militares do Destacamento de Trânsito de Penafiel, do Destacamento de Intervenção, dos Destacamentos Territoriais de Felgueiras, Penafiel e Matosinhos, da Unidade Nacional de Trânsito (UNT) e do Grupo de Intervenção de Ordem Pública (GIOP), da Unidade de Intervenção (UI).