Carregal do Sal. Mulher de 85 anos gravemente ferida em incêndio em habitação

Uma mulher de 85 anos ficou este domingo gravemente ferida num incêndio "que tomou por completo" a sua residência no centro da vila de Carregal do Sal, no distrito de Viseu, disse Lusa o comandante dos bombeiros voluntários locais.

"Em princípio terá sido uma fuga de gás que provocou uma explosão na habitação, seguida de um incêndio que se alastrou por toda a habitação", contou à agência Lusa o comandante dos Bombeiros Voluntários de Carregal do Sal, Filipe Lopes.

Segundo o responsável, "o incêndio tomou por completo" a residência, deixando "a sua única ocupante desalojada, uma senhora de 85 anos que também sofreu queimaduras graves".

Ainda de acordo com Filipe Lopes, está "a ser equacionado o transporte aéreo da senhora para o hospital". O comandante dos bombeiros não conseguiu, contudo, precisar se o transporte será feito para Viseu ou para Coimbra.

Filipe Lopes adiantou ainda que o incêndio ocorreu no centro da vila, num "bairro de moradias em banda composto por blocos de duas moradias", tendo a casa do lado sido "salva pelo trabalho eficaz dos bombeiros".

O Comando Sub-regional da Proteção Civil Viseu Dão Lafões indicou que o alerta foi dado às 17h57 e no local estiveram 51 operacionais, apoiados por 19 veículos dos bombeiros voluntários de Carregal do Sal e de Cabanas de Viriato, no mesmo concelho, e ainda da GNR e do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).