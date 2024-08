Quinze distritos em alerta devido ao calor durante o fim-de-semana

Vila Real, Beja, Castelo Branco e Portalegre ficam também em aviso amarelo entre as 18h00 de sexta-feira e as 18h00 de sábado.

Quinze distritos de Portugal continental estão sob alertas meteorológicos no fim-de-semana devido ao calor, com Bragança, Guarda e Vila Real em aviso vermelho até ao final da tarde deste sábado, de acordo com o IPMA.

Veja as recomendações da DGS

O aviso vermelho é emitido pelo IPMA sempre que existe uma situação meteorológica de risco extremo, o laranja quando o risco é moderado a elevado e o amarelo quando há situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

Por causa da previsão de tempo quente, a Direção-Geral de Saúde (DGS) recomendou na quinta-feira um conjunto de medidas de proteção dos efeitos negativos do calor intenso, como evitar exposição às altas temperaturas, hidratação e atenção aos grupos mais vulneráveis.

Beber água, mesmo quando não se tem sede, evitando o consumo de bebidas alcoólicas, e procurar permanecer em ambientes frescos e arejados ou climatizados, pelo menos duas a três horas por dia, são outras dessas medidas.

Também se deve evitar a exposição direta ao sol, principalmente entre as 11h00 e as 17h00, utilizar protetor solar com fator igual ou superior a 30 e renovar a sua aplicação de duas em duas horas e após os banhos na praia ou piscina.

Devem-se utilizar roupas de cor clara, leves e largas, que cubram a maior parte do corpo, chapéu e óculos de sol com proteção ultravioleta, e evitar atividades que exijam grandes esforços físicos, nomeadamente desportivas e de lazer, no exterior.

Segundo a DGS, devem ser escolhidas as horas de menor calor para viajar de carro e não permanecer dentro de viaturas estacionadas e expostas ao sol.

A autoridade de saúde chama a atenção para os cuidados a ter com os grupos mais vulneráveis ao calor, tais como crianças, idosos, doentes crónicos, grávidas, pessoas com mobilidade reduzida, trabalhadores com atividade no exterior, praticantes de atividade física e pessoas isoladas.