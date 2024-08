Acidente aéreo no Brasil. Marcelo telefonou a família de portuguesa que morreu

O Presidente da República telefonou à família da portuguesa que morreu no acidente aéreo de sexta-feira no estado de São Paulo, Brasil, e causou a morte de 62 pessoas.

Depois da mensagem enviada na sexta-feira ao Presidente Lula da Silva, Marcelo Rebelo de Sousa "falou ao telefone com a família de Gracinda Castelo da Silva, a portuguesa vítima, com o seu marido, do mesmo acidente de avião, professora universitária radicada no Brasil, que continuava muito ligada a Portugal, a quem apresentou sentidas condolências", lê-se numa mensagem publicada no "site" da Presidência da República.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros confirmou à Lusa a existência de uma vítima de nacionalidade portuguesa, uma mulher com 48 anos, no acidente aéreo ocorrido na sexta-feira com um avião da companhia aérea VOEPASS.

O Presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, decretou três dias de luto oficial em todo o Brasil, juntando-se assim à Câmara Municipal de Vinhedo, concelho onde ocorreu a tragédia.

O avião da companhia aérea VOEPASS, um bimotor ATR-72-500, voava entre Cascavel e São Paulo, e despenhou-se por volta das 13h25 (17h25 em Lisboa).

Vídeos publicados nas redes sociais mostram o avião a dar voltas em torno de si próprio antes de se despenhar no meio de um grande estrondo e muito perto de algumas casas.

O Presidente e o primeiro-ministro portugueses, Marcelo Rebelo de Sousa e Luís Montenegro, endereçaram mensagens de condolências a Lula da Silva.