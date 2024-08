Têm videovigilância e condução quase automática. Metro tem novas carruagens

Chegaram esta sexta-feira as três primeiras de 42 novas carruagens para o metro de Lisboa. É a primeira de 14 unidades triplas, num investimento total superior a 70 milhões de euros (72,2 milhões).

O ministro das Infraestruturas marcou presença nas oficinas do Metropolitano de Lisboa para assistir à chegada do material circulante e explicou as inovações das carruagens, entre elas, a videovigilância e telemetria.

“São as primeiras carruagens que o metro vai ter que têm capacidade de telemetria, ou seja, a partir daqui deste espaço onde nós estamos, vamos conseguir monitorizar aquilo que está a acontecer nas carruagens. Isso é muito importante porque podemos antecipar problemas que existam e monitorizar em tempo real”, detalhou.

O ministro Miguel Pinto Luz destacou também que as novas composições “já estão preparadas para uma condução quase automática que podem migrar, no futuro, para uma condução quase autónoma”.

O governante referiu ainda que estas são as primeiras carruagens de metro novas em 22 anos.

O novo material circulante vai agora para fase de testes e entram em circulação no início do próximo ano.