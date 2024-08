Proteção Civil alerta para aumento do risco de incêndio rural devido ao calor

A Proteção Civil alertou hoje para o risco de incêndio muito elevado no interior Norte e Centro e no Algarve devido ao aumento da temperatura, com a possibilidade de atingir valores próximos dos 40°C.

Em comunicado, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) recorda que as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) apontam para a possibilidade de as temperaturas máximas atingirem "valores próximos dos 40°C e, pontualmente, os 42ºC".

Além do calor, prevê-se também um cenário de humidade relativa do ar inferior a 30% com fraca recuperação noturna e de aumento da intensidade do vento a partir de segunda-feira.

A Proteção Civil alerta, por isso, para um perigo de incêndio rural muito elevado a máximo nas zonas interior Norte e Centro e no Algarve, sendo expectáveis "condições favoráveis à eventual ocorrência e propagação de incêndios rurais, bem como, o aumento da dificuldade das ações de supressão".

Como medidas preventivas, a ANEPC recorda a proibição de queimadas extensivas sem autorização e, em dias de risco de incêndio muito elevado ou máximo, de queimas de amontoados sem autorização ou comunicação prévia.

As autoridades recomendam ainda "especial cuidado na circulação e permanência junto a áreas arborizadas, estando atento para a possibilidade de queda de ramos e árvores, em virtude de vento mais forte".

Nos dias de maior risco de incêndio, é ainda proibido utilizar fogo para a confeção de alimentos em todo o espaço rural, exceto fora das zonas criticas e locais devidamente autorizados, fumigar ou desinfestar em apiários exceto se os fumigadores tiverem dispositivos de retenção de faúlhas, e usar motorroçadoras, corta-matos e destroçadores.

A ANEPC recomenda a "adequação dos comportamentos e atitudes face à situação de perigo de incêndio rural, nomeadamente a adoção das necessárias medidas de prevenção e precaução, de acordo com a legislação em vigor, e tendo especial atenção à evolução do perigo de incêndio neste período".

Quanto à proteção contra o calor, recorda a importância da ingestão de água, pelo menos 1,5 litros/dia ou equivalente a 8 copos, da aplicação de protetor solar com fator superior a 30, a cada duas horas, da utilização de chapéu e roupas claras, largas e frescas, refeições leves e frescas, com especial atenção com doentes crónicos, crianças e pessoas idosas.