PJ detém suspeito de pornografia de menores

A Polícia Judiciária deteve, na Área Metropolitana de Lisboa, um homem de 40 anos, fortemente indiciado pela posse de ficheiros compatíveis com conteúdos de abuso e exploração sexual de crianças.

Em comunicado, a PJ indica que a detenção ocorreu na sequência de investigação, após sinalização efetuada por entidades internacionais, que detetaram a partilha de ficheiros ilícitos de pornografia de menores.

“Durante a realização de busca domiciliária, foram apreendidos dispositivos eletrónicos com milhares de ficheiros multimédia (fotos e vídeos), onde se visualizam crianças e jovens, de ambos os sexos, com idades compreendidas entre os 0 e os 15 aos de idade, em atos sexuais e poses sexualizadas”, lê-se no documento.

Os ficheiros informáticos serão agora alvo de perícias, de modo “a apurar-se toda a factualidade objeto de investigação”, indica a PJ.

De acordo com a polícia de investigação criminal, o detido, “com antecedentes criminais por crimes de idêntica natureza, será presente à autoridade judiciária para realização de primeiro Interrogatório Judicial de arguido detido e aplicação das respetivas medidas de coação”.