Menos incidentes, mas mais pirotecnia na última época desportiva

Estão a diminuir os episódios de violência nos recintos desportivos, registando-se uma quebra de 62% em 2023/2024 relativamente à época anterior.

Em contrapartida, o número das infrações tem vido a aumentar muito por causa do uso pirotecnia.

De acordo com os dados divulgados, esta sexta-feira, a PSP registou na última época 9.285 infrações, o que corresponde a um aumento global de 22,5% em comparação com a época desportiva anterior.

“Do total das infrações registadas, 406 correspondem a incumprimentos de âmbito administrativo e 8.879 reportam-se a incidentes”, adianta a PSP, assinalando que as infrações “mais prevalentes foram a deflagração de artigos de pirotecnia (52,1%), a posse de artigos de pirotecnia (9%) e o dano (7,9%)”.

Em comunicado, a força de segurança sublinha que embora “o número de incidentes tenha aumentado, muito por força de um crescimento das situações relacionadas com a posse e deflagração de pirotecnia (um aumento de 94,4%), registamos uma forte diminuição dos incidentes de violência nomeadamente ofensas à integridade física, injúrias e ameaças e participação em rixa, os quais diminuíram em 62%”.

Do total de infrações verificadas na área de responsabilidade da PSP, 6.167 ocorreram no interior dos recintos desportivos e 1.909 ocorreram no exterior, mantendo-se a tendência registadas em épocas desportivas anteriores.

O comunicado adianta ainda que foram efetivadas 86 detenções em policiamentos a eventos desportivos, que 129 adeptos foram impedidos de assistir a eventos e 300 foram expulsos de recintos desportivos por condutas contrárias à Lei.

Dos autos registados, a maioria corresponde a infrações cometidas por homens com idades compreendidas entre os 16 e os 29 anos. Quantos às detenções, mais de 95% dos detidos são homens e a grande maioria situa-se na faixa etária entre os 20 e os 39 anos.

Para a nova época desportiva, a PSP continua “a apelar a todos os adeptos que digam NÃO à violência, ao racismo, à xenofobia e à intolerância em todo e qualquer ambiente, incluindo em contexto desportivo”.