Incêndio habitacional provocou uma morte em Viana do Castelo

Uma mulher morreu hoje numa habitação que foi "toda tomada pelo fogo" na Areosa, Viana do Castelo, disse à Lusa fonte da Proteção Civil municipal.

A mesma fonte não soube precisar a idade da vítima, mas indicou que seria uma pessoa "com alguma idade", que estava dentro da habitação onde deflagrou o incêndio, situada na freguesia de Areosa.

O alerta foi recebido pelas autoridades já depois das 13:00 e já encontraram a mulher morta, dentro da habitação.

De acordo com a coordenação da Proteção Civil municipal, estiveram no local quatro veículos e 13 bombeiros, para além do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).

Na página da Proteção Civil nacional, consultada pela Lusa, está a indicação de terem estado no local 22 homens apoiados por nove viaturas.