Greve na CP. Conte com constrangimentos

Se está a pensar utilizar o comboio para se deslocar, conte com eventuais atrasos ou até cancelamentos.

Os trabalhadores da CP estão em greve ao trabalho extraordinário e o protesto convocado pelo Sindicato Independente Nacional dos Ferroviários (Sinfb) e pelo Sindicato dos Trabalhadores do Metro e Ferroviários (Stmefe) em defesa de melhores salários vai prolongar-se até ao final do mês.

A CP - Comboios de Portugal já alertou para a possibilidade de “perturbações pontuais na circulação”, devido à greve entre os dias 9 e 31 de agosto, com especial incidência no dia 15 de agosto.

“Informamos que, por motivo de greve convocada pelos sindicatos Sinfb e Stmefe, entre os dias 9 e 31 de agosto de 2024, preveem-se perturbações pontuais na circulação, podendo ser mais acentuadas no dia 15 de agosto”, lê-se no aviso, colocado no ‘site’ da transportadora.