Cuidado com o calor. DGS recomenda proteção acrescida

A Direção-Geral da Saúde (DGS) recomenda a adoção de medidas de proteção adicionais nos próximos dias, face ao aumento gradual da temperatura no continente, com “atenção especial” aos grupos mais vulneráveis ao calor.

Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), a partir desta sexta-feira prevê-se uma “subida generalizada dos valores da temperatura do ar, em especial da máxima, sendo de esperar máximas acima de 30°C na maior parte do território, com exceção de alguns locais na faixa costeira ocidental, e valores entre os 35 e 40°C na generalidade do interior”.

“Em muitos destes locais poderão ser ultrapassados 40°C, em especial no interior do Alentejo, nos vales dos rios Tejo e Douro e no Nordeste Transmontano, sendo esta a região onde se esperam as anomalias mais significativas da temperatura do ar”, acrescenta a nota.

A temperatura mínima também irá registar uma subida, sendo de esperar noites tropicais (mínimas acima de 20°C) em muitos locais do interior e no sotavento algarvio.

Devido às altas temperaturas, o IPMA colocou sob aviso vermelho, entre sexta-feira e sábado, os distritos de Bragança, Guarda e Vila Real.