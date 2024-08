Calor extremo. Vila Real, Bragança e Guarda sob aviso vermelho

Devido à persistência de valores extremamente elevados da temperatura máxima, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou os distritos de Vila Real e Bragança sob aviso vermelho entre as 9h00 desta sexta-feira e as 18h00 de sábado, passando depois a laranja até às 18h de domingo.

Sob aviso laranja encontram-se os distritos Viseu e Castelo Branco.

Já Aveiro, Beja, Braga, Coimbra, Évora, Portalegre, Porto, Santarém, Setúbal e Viana do Castelo vão estar sob aviso amarelo.

Só Lisboa, Santarém e Faro escapam aos avisos da meteorologia.

Segundo o comunicado do IPMA, a partir desta sexta-feira prevê-se uma “subida generalizada dos valores da temperatura do ar, em especial da máxima, sendo de esperar máximas acima de 30°C na maior parte do território, com exceção de alguns locais na faixa costeira ocidental, e valores entre os 35 e 40°C na generalidade do interior”.

“Em muitos destes locais poderão ser ultrapassados 40°C, em especial no interior do Alentejo, nos vales dos rios Tejo e Douro e no Nordeste Transmontano, sendo esta a região onde se esperam as anomalias mais significativas da temperatura do ar”, acrescenta a nota.