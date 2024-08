Vem aí mais calor. Temperaturas começam a subir esta quinta-feira

As temperaturas máximas vão oscilar entre os 37ºC, em Castelo Branco e Bragança, e os 24ºC, em Aveiro, e as mínimas entre os 22ºC, em Faro, e os 16ºC, em Évora.

Para esta quinta-feira espera-se céu pouco nublado ou limpo, com nebulosidade matinal no litoral Centro e pequena subida da temperatura máxima no interior Norte e Centro.

Em perigo máximo de incêndio rural , vão estar mais de 20 concelhos dos distritos da Guarda, Castelo Branco, Portalegre e Faro e em perigo muito elevado vão estar vários concelhos dos distritos de Bragança, Vila Real, Viseu, Braga, Porto, Coimbra, Guarda, Castelo Branco, Portalegre, Santarém, Leiria e Faro, além do concelho de Almodôvar, no distrito de Beja.

Segundo o IPMA , estado do tempo em Portugal continental está a ser influenciado por um anticiclone localizado a norte dos Açores, que se estende em crista até ao Golfo da Biscaia, promovendo uma circulação que vai originar uma subida de temperatura, prolongando a situação meteorológica de tempo quente e seco que tem persistido no interior.

A partir de sexta-feira, prevê-se uma nova subida generalizada dos valores da temperatura do ar, em especial da máxima, sendo de esperar máximas acima de 30°C na maior parte do território, com exceção de alguns locais na faixa costeira ocidental, e valores entre os 35 e 40°C na generalidade do interior.

Em muitos destes locais poderão ser ultrapassados 40°C, em especial no interior do Alentejo, nos vales dos rios Tejo e Douro e no Nordeste Transmontano, sendo esta a região onde se esperam as anomalias mais significativas da temperatura do ar.

Os distritos de Bragança, Viseu, Guarda, Vila Real e Castelo Branco vão estar com aviso laranja entre as 9h00 de sexta-feira e as 5h00 de sábado.