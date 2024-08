Um morto e três feridos em acidente que cortou A5 no sentido Lisboa-Cascais

Uma pessoa morreu e três ficaram feridas num acidente na A5, junto à saída para os Cabos D´Ávila, que obrigou a cortar o trânsito no sentido Lisboa-Cascais, disse à Lusa fonte do Regimento de Sapadores Bombeiros.

Segundo a mesma fonte, o acidente envolveu pelo menos três veículos e, pelas 7h40 o trânsito na autoestrada de Cascais ainda estava interrompido.

A fonte acrescentou que os três feridos foram transportados para o Hospital São Francisco Xavier.

De acordo com a informação disponibilizada na página da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, pelas 7h40 estavam no local do acidente diversos meios de socorro, envolvendo um total de 18 elementos, apoiados por cinco viaturas.