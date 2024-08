Três distritos em aviso vermelho devido ao calor

O alerta laranja, de "persistência de valores muito elevados da temperatura máxima", estará em vigor também em Viseu e Castelo Branco entre as 09h00 de sexta-feira e as 18h00 de sábado.

Estes distritos ficam depois em alerta laranja, desde as 18h00 de sábado até às 18h00 de domingo, de acordo com o IPMA.

O alerta vermelho para os três distritos é válido entre as 09h00 de sexta-feira e as 18h00 de sábado, devido à "persistência de valores extremamente elevados da temperatura máxima".

De acordo com o comunicado do IPMA, a partir de sexta-feira prevê-se uma "subida generalizada dos valores da temperatura do ar, em especial da máxima, sendo de esperar máximas acima de 30°C na maior parte do território, com exceção de alguns locais na faixa costeira ocidental, e valores entre os 35 e 40°C na generalidade do interior".

"Em muitos destes locais poderão ser ultrapassados 40°C, em especial no interior do Alentejo, nos vales dos rios Tejo e Douro e no nordeste transmontano, sendo esta a região onde se esperam as anomalias mais significativas da temperatura do ar", alertou ainda.

Na maior parte do território os valores mais elevados da temperatura deverão ser registados no sábado, acrescentou.

O IPMA apontou ainda que a temperatura mínima também irá registar uma subida, sendo previstas noites tropicais (mínimas acima de 20°C) em muitos locais do interior e no sotavento algarvio.

O aviso vermelho é o mais grave de uma escala de três e indica Situação meteorológica de risco extremo.

O aviso laranja é emitido pelo IPMA quando existe uma situação meteorológica de risco moderado a elevado e o aviso amarelo sempre que existe risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

[título corrigido - Três distritos em aviso e não em alerta vermelho]