SNS. Constrangimentos nas urgências fazem dispar queixas

Desde o início do ano, foram apresentadas 2.593 reclamações contra as entidades de saúde públicas e privadas, avança o “Portal da Queixa”, em comunicado, esta quinta-feira.

A maior fatia das queixas é dirigida aos hospitais e maternidades. A especialidade de obstetrícia é a mais visada.

Os dados do "Portal da Queixa" indicam que é o Serviço Nacional de Saúde (SNS) que absorve o maior volume de queixas (13.2%), seguindo-se um grupo de saúde privado, a Saúde CUF, a recolher 10.8% dos casos.

Entre as especialidades com mais queixas, quer no público ou privado, é a obstetrícia que lidera com 15%. Já a especialidade de pediatria motivou 10.6% das queixas dos utentes.

Motivos de reclamação

A demora no atendimento domina os motivos das reclamações, seja no privado ou público, gerando 21% das denúncias feitas este ano.

Na origem de 15.4% esteve o mau atendimento da unidade de saúde e a falta de informação foi o problema reportado em 10.5% das ocorrências.

Das reclamações relacionadas com os serviços de urgência, as queixas vão desde as horas intermináveis na sala de espera (média a ultrapassar as 12 horas), a incapacidade de o hospital responder a casos urgentes, o mau atendimento, a falta de condições para receber tantos utentes e o fecho inesperado da urgência hospitalar.