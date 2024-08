Prisão preventiva para ex-militar que tentou matar jovens em Castelo de Vide

O homem que sequestrou duas jovens, junto a uma barragem em Castelo de Vide (Portalegre), vai ficar a aguardar o desenrolar do processo em prisão preventiva, decidiu esta quinta-feira o juiz de instrução de Nisa, avança a SIC Notícias.

O suspeito de tentar violar e matar as jovens é um cidadão espanhol, ex-militar, de 74 anos, que foi detido no local da ocorrência.

As duas jovens, de 17 e 22 anos, foram atingidas por tiros de caçadeira, que provocaram ferimentos considerados graves, junto à barragem de Póvoa e Meadas, no concelho de Castelo de Vide, na terça-feira à noite.

Quando chegaram ao local os militares da GNR encontraram as jovens manietadas, uma delas com braçadeiras de plástico, ambas despidas da cintura para baixo e o suspeito com roupa interior, indica fonte do Comando Territorial de Portalegre da Guarda Nacional Republicana.

O alegado agressor ainda se colocou em fuga, mas foi localizado nas águas da barragem e, depois, detido, adiantou.

A fonte da GNR adiantou que o suspeito reside junto à barragem e, quanto às jovens, uma vive em Castelo de Vide e a outra na zona de Lisboa. As duas jovens foram transportadas para o hospital de Portalegre e, ainda de madrugada, transferidas para o de São José, em Lisboa, de acordo com Ilídio Pinto Cardoso, porta-voz da Unidade Local de Saúde (ULS) do Alto Alentejo.



No hospital alentejano, adiantou o responsável, "foram observadas, fizeram exames, foram estabilizadas do ponto de vista clínico" e a seguir foram "transportadas de ambulância, com caráter de urgência, para o Hospital de São José".

"A jovem de 17 anos foi para a cirurgia plástica e a de 22 anos foi para ortopedia", revelou a mesma fonte.