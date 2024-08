Porto. Trabalhadores da STCP voltam à greve na terça-feira

Foi hoje aprovada pelo Sindicato dos Trabalhadores dos Transportes Rodoviários e Urbanos do Norte (STRUN) mais uma greve dos trabalhadores da Sociedade de Transportes Coletivos do Porto (STCP), que se prolongará entre as 0h00 do dia 12 e as 2h00 do dia 13 de agosto.

Em comunicado, o STRUN diz ter sido convocado pela administração da empresa pública de transportes para garantir os serviços mínimos. Ainda assim, "são bastante menos que os habituais", garante o sindicato, já que os trabalhadores "só os tem de cumprir se não houver trabalhadores não aderentes em numero suficiente para garantir o estabelecido pelo Conselho Económico e Social (CES)".

No mesmo documento, o STRUN revela que o Tribunal Arbrital aprovou os serviços mínimos no período diurno para as linha 205, que contará com 6 viaturas, quatro para as linhas 200 e 204 e três nas linhas 201, 207, 208 e 305.

No serviço noturno estão previstos três autocarros para as linhas 205, 600 e 903 e duas viaturas nas carreiras 200, 204, 305, 502, 602, 700, 701, 702, 801 e 901/906.

No serviço da madrugada - linhas 1M, 2M, 3M, 4M, 5M, 7M, 8M, 9M, 10M, 11M, 12M, 13M - está garantida a totalidade dos serviços.

À semelhança da paralisação anterior, o objetivo dos trabalhadores é reclamar por maiores salários e denunciar o "recurso ao trabalho suplementar acima do permitido por lei" motivado pela "falta de motoristas para assegurar os serviços".