Margem sul de Lisboa sem urgências de obstetrícia durante quatro dias

No próximo fim de semana, as grávidas da margem sul do Tejo terão de se deslocar a Lisboa, em caso de necessidade. Os serviços de urgência obstetrícia dos três hospitais da zona - Hospital de Setúbal, Garcia de Orta (Almada-Seixal) e Barreiro - vão estar encerrados pelo menos até terça-feira, 13 de agosto. É o que consta da atualização do mapa das escalas de urgências abertas, publicado no site do SNS.

A estes juntam-se os do hospital de Vila Franca de Xira, de São Francisco Xavier e a maternidade do hospital de Santa Maria, que só deverá abrir na totalidade após obras a 1 de setembro.

Na pediatria, Lisboa e Vale do Tejo verá dois serviços de urgência fechados no sábado - do hospital Beatriz Ângelo e do hospital do Barreiro. Um outro, o hospital Amadora-Sintra, terá a urgência a receber apenas doentes referenciados pela linha SNS 24, no período noturno.

No domingo, junta-se aos serviços encerrados a urgência de pediatria do hospital de Torres Novas.

Contactada pela Renascença, fonte da Direção Executiva do SNS adianta que procura ainda solução para manter pelo menos uma urgência aberta na margem sul, tal como prevê o plano de emergência.



No passado fim-de-semana, registou-se um pico de afluência aos serviços de urgência abertos na Grande Lisboa, nomeadamente na Maternidade Alfredo da Costa. O diretor executdo do SNS garantiu à Renascença que nenhuma grávida ficou sem atendimento, mas admitiu que será necessário "repensar" a rede de urgências desta especialidade.