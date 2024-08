Ilha Terceira regista terceiro sismo em 12 horas

Um novo sismo de magnitude 1,9 na escala de Richter foi sentido na ilha Terceira, nos Açores, o terceiro abalo registado na mesma zona em 12 horas, foi anunciado esta quinta-feira.

O Centro de Informação e Vigilância Sismovulcânica dos Açores (CIVISA) disse que o sismo foi registado às 21:54 de quarta-feira (22:54 em Lisboa) e teve epicentro a cerca de quatro quilómetros a nordeste de Santa Bárbara.

"De acordo com a informação disponível até ao momento o sismo foi sentido com intensidade máxima III (escala de Mercalli Modificada) em Santa Bárbara (concelho de Angra do Heroísmo)", indicou o CIVISA, em comunicado.

Um primeiro abalo de magnitude 2,2 na escala de Richter tinha sido sentido, também a cerca de quatro quilómetros a nordeste de Santa Bárbara e intensidade máxima III, às 11:35 de quarta-feira (12:45 em Lisboa).

O segundo sismo, de magnitude 2,1 na escala de Richter, foi registado na mesma zona às 15:25 (16:25 em Lisboa) e sentido com intensidade máxima III/IV em Santa Bárbara e Raminho (concelho de Angra do Heroísmo).

Os três abalos de quarta-feira inserem-se na crise sismovulcânica em curso na ilha Terceira desde junho de 2022, acrescentou o CIVISA.

A 27 de junho, devido à atividade sísmica na ilha, o CIVISA subiu o nível de alerta relativo ao vulcão de Santa Bárbara para V3 e o do sistema vulcânico fissural da ilha para V1.