Governo deve empenhar-se nas negociações com médicos, diz antigo ministro da Saúde

Luís Filipe Pereira, ministro da Saúde nos governos do PSD/CDS-PP de Durão Barroso e Santana Lopes, considera que o governo tem de se empenhar nas negociações com os sindicatos médicos para resolver os problemas no Serviço Nacional de Saúde.

Em declarações à Renascença, o antigo governante ressalva que o atual executivo herdou uma “pesada herança” dos governos do PS, que “ao longo dos últimos oito anos (…) aumentaram francamente as despesas, mas a resposta piorou”.

O ex-ministro sublinha, ainda assim, que a solução para a crise na saúde passa por atrair mais médicos e que isso implica chegar a acordo com os sindicatos – mas também tornar a carreira mais desafiante profissionalmente.