Dois mortos na colisão de Tróia

Duas pessoas morreram esta quinta-feira em resultado de uma colisão ocorrida ao início da manhã na estrada que liga o Carvalhal a Tróia.

Inicalmente, a informação apontava para cinco feridos graves. Duas delas não resistiram.

Segundo fonte do comando sub-regional do Alentejo Litoral da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, a Estrada Nacional 261 esteve cortada em ambos os sentidos junto a Brejos da Carregueira, no concelho de Grândola, por causa do acidente, que envolveu dois veículos ligeiros de passageiros.



O alerta foi dado pelas 5h33 e, pelas 7h00 estavam no local do acidente 35 elementos, apoiados por 12 viaturas e um helicóptero.

Os meios de socorro envolvem elementos dos bombeiros de Alcácer, Grândola, Santo André, Santiago, a ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV) de Alcácer, a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Litoral Alentejano, o helicóptero do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) do Algarve e elementos da GNR.

[notícia atualizada às 8h25 com informação da ocorrência de duas mortes]