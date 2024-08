Ainda tem telefone fixo com linha de cobre? Diga-lhe adeus

O tradicional telefone fixo quadrado e ligado à tomada de casa que funciona através de um fio de cobre, que existe ainda em muitas casas portuguesas, vai deixar de funcionar.

A MEO, antiga PT, tem estado a avisar os clientes de que é necessário transitar para a fibra. Uma exigência europeia em nome no ambiente e da ecologia. O cobre durou varias décadas mas está obsoleto e a fibra permite maior tecnologia e maior velocidade.

Este aparelho que tem associado contratos muitos antigos com várias décadas vai deixar de estar ligado.

Associados a estes aparelhos está muitas vezes um contrato muito antigo, com vários anos, ou até décadas.... E a DECO deixa nesta hora alguns conselhos.

Há em muitas habitações um contrato com uma operadora para a televisão e internet e outro para o telefone fixo. Neste caso os clientes já têm direito à linha telefónica desse outro operador e podem evitar novo contrato.

Luis Pisco, jurista da DECO especialista em telecomunicações, alerta que “é preciso cuidado e analisar a necessidade que se tem, ou não, de novo contrato de telefone fixo. É preciso evitar a duplicação de serviços”, explica.

E atenção à fidelização em caso de novo contrato. “Se achar que tem de celebrar contrato será vendido um serviço com fidelização por 24 meses, mas pode negociar um serviço sem fidelização, mas esse contrato é mais caro e oneroso para o consumidor”, esclarece, sublinhando que finalizada a fidelização o consumidor fica sujeito a alterações de contrato que devem ser negociadas no fim do prazo.

Se ficar sem energia, fica sem telefone

Muitos portugueses mantiveram os telefones fixos de cobre porque em caso de falha no fornecimento de eletricidade o aparelho continuava a funcionar.

Com os novos telefones de fibra isso já não acontece.

“Acabando a energia em casa, acaba o telefone fixo, mesmo que seja mais moderna a tecnologia de fibra está agarrada a uma bateria que sem luz deixa de funcionar”, avisa.