A bem das negociações do OE. PS quer "esclarecimento" sobre apoios dos combustíveis

O Partido Socialista (PS) admite que o fim dos apoios aos combustíveis pode dificultar as negociações do orçamento do Estado de 2025 e pede ao governo para esclarecer o futuro das medidas.

O grupo parlamentar do Partido Socialista (PS) enviou um conjunto de questões ao Ministério das Finanças depois de várias notícias darem conta de que o governo estaria a avaliar o fim destas medidas.

No documento, os socialistas interrogam o executivo sobre a “estratégia” para as medidas fiscais no setor dos combustíveis dos últimos dois anos, nomeadamente sobre a taxa unitária do Imposto sobre Produtos Petrolíferos (ISP), o ISP no gasóleo agrícola, a taxa de carbono e os apoios financeiros aos transportes públicos de passageiros e mercadorias.

Em declarações à Renascença, a deputada Marina Gonçalves, uma das autoras do documento, prefere não ser “taxativa” sobre o impacto que o tema pode ter nas negociações do OE 2025 porque o cenário ainda é “muito hipotético”. A socialista diz, contudo, “não ver o que mudou para repensar as medidas”.