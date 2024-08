Professores. É preciso garantir que todos os alunos têm aulas, diz o Governo

O Ministério da Educação fez um guião de apoio à organização do novo ano letivo, onde clarifica estratégias para evitar que os alunos não tenham aulas por causa da falta de professores. O Ministério de Fernando Alexandre aponta como objetivo que os alunos tenham todos os professores logo a 12 de setembro.

Neste documento é pedido aos diretores para darem “prioridade à componente letiva, em detrimento de qualquer outro tipo serviço”.

O Ministério admite que que “o maior desafio para a qualidade e equidade do sistema educativo, é a existência de alunos sem aulas, especialmente em alguns grupos de recrutamento e regiões do país”.

Este documento foi recebido com alguma surpresa pelo diretor do Agrupamento de Escolas Cego do Maio, na Povoa de Varzim, admitindo que este tipo de comunicação não é habitual.

À Renascença, Arlindo Ferreira salienta que “o ministro da Educação já fez as contas e já percebeu que muito dificilmente irá ter professores para todos os alunos ao longo do próximo ano”.