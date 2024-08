Liga Portuguesa Contra o Cancro mantém preocupação com listas de espera, mas situação "não é perturbadora"

O presidente da Liga Portuguesa Contra o Cancro (LPCC) considera positiva a diminuição do número de doentes oncológicos nas listas de espera por uma cirurgia já fora do tempo recomendado. Em declarações à Renascença, Vítor Veloso realça o "empenho do Governo" e saúda a diminuição das listas de espera. No entanto, realça que há ainda doentes à espera, o que considera "um dado preocupante, embora não seja perturbador".

O presidente da LPCC acredita que medidas do Governo podem ser suficientes e espera que "acabem de uma vez por todas" com as listas dos utentes que aguardam por cirurgias.

De acordo com dados do Serviço Nacional de Saúde, a 26 de Julho, 1.547 doentes com cancro aguardavam por uma cirurgia fora do Tempo Máximo de Resposta Garantido, menos 1.098 que no final de abril.

Vítor Veloso recorda que o problema das listas de espera resultam do "relaxamento que existiu durante anos por parte das entidades responsáveis, uma discriminação negativa para os doentes oncológicos com o não cumprimento de prazo de consultas". O presidente da LPCC acredita que se o "empenho positivo" do Governo se mantiver " dentro de alguns meses "a lista de espera desaparece", diz.

De acordo com o presidente da Liga, o cancro da próstata continua a ser uma das patologias com maior tempo de espera.