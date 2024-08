​Jovens feridas por tiros em Castelo de Vide transferidas para hospital em Lisboa

Duas jovens com ferimentos graves provocados por tiros de caçadeira, junto a uma barragem em Castelo de Vide, foram transferidas durante a madruada desta quarta-feira para o Hospital de São José, em Lisboa, disse fonte hospitalar.



Em declarações à agência Lusa, Ilídio Pinto Cardoso, porta-voz da Unidade Local de Saúde (ULS) do Alto Alentejo, na qual está integrada o hospital de Portalegre, disse que as duas jovens, de 17 e 22 anos, foram transferidas após serem estabilizadas na unidade hospitalar alentejana.

As vítimas “foram assistidas no local” da ocorrência pela viatura médica de emergência e reanimação (VMER) do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e “deram entrada no hospital de Portalegre cerca das 1h30” de hoje, indicou.

Já no hospital alentejano, acrescentou, “foram observadas, fizeram exames, foram estabilizadas do ponto de vista clínico” e a seguir foram “transportadas de ambulância, com caráter de urgência, para o Hospital de São José”.

“A jovem de 17 anos foi para a cirurgia plástica e a de 22 anos foi para ortopedia”, revelou a mesma fonte.

As duas jovens foram atingidas por tiros de caçadeira, que provocaram ferimentos considerados graves, junto à barragem de Póvoa e Meadas, no concelho de Castelo de Vide, na terça-feira à noite, revelou à agência Lusa a GNR.

Fonte do Comando Territorial de Portalegre da Guarda Nacional Republicana (GNR) disse também que um homem, de 74 anos, de nacionalidade espanhola, foi detido por suspeita da autoria dos disparos, logo no local onde ocorreu a alegada tentativa de homicídio.

Contactado igualmente pela Lusa, o Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alto Alentejo disse que o alerta para esta ocorrência foi dado às 23h50 de terça-feira.

Segundo a fonte da GNR, uma das vítimas apresentava ferimentos na zona lombar, enquanto a outra foi atingida numa das mãos.

Quando os militares da GNR chegaram ao local, após o alerta dado por uma pessoa que foi avisada da situação pelas vítimas, as duas estavam manietadas, uma delas com braçadeiras de plástico, salientou a guarda.

Afirmando desconhecer os motivos pelos quais ocorreu a alegada tentativa de homicídio, a fonte da GNR adiantou que o suspeito reside junto à barragem e, quanto às jovens, uma vive em Castelo de Vide e a outra na zona de Lisboa.

As operações de socorro mobilizaram os Bombeiros de Castelo de Vide, a GNR e o INEM, com 25 operacionais, apoiados por 11 veículos.

De acordo com a GNR, o detido deverá ser ouvido hoje em primeiro interrogatório judicial no Tribunal de Nisa para a eventual aplicação de medidas de coação.

O caso passou para a alçada da Polícia Judiciária (PJ).