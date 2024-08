“Já se vê luz ao fundo do túnel.” Metro do Porto concluiu segundo túnel da Linha Rosa

“Já se vê luz ao fundo do túnel”, ouviu-se logo após cair o primeiro troço do túnel de ligação entre a estação de Santo António Carregal e a Galiza.

Foi a 26 metros de profundidade, debaixo do jardim do Carregal, no estaleiro das obras da Metro do Porto, junto ao hospital de Santo António, que se assistiu ao varamento do túnel de 740 metros que começou a ser construído em outubro de 2022.

“Neste momento, nós temos um todo contínuo em túnel que vai desde a Praça da Liberdade, até ao PEV3 que fica sensivelmente a meio, entre a estação da Galiza e a estação da Casa da Música”, disse aos jornalistas o presidente da Metro do Porto, Tiago Braga.

A Linha Rosa ligará São Bento à Casa da Música, com ligação às atuais estações de metro, e terá estações intermédias no Hospital de Santo António e Praça da Galiza.

“Nós temos um objetivo de colocar esta linha em operação no final de julho do próximo ano. Portanto, para nós esta etapa era absolutamente crítica, conseguimos alcançá-la nesta altura”, afirmou o responsável que estava acompanhado pela secretária de Estado da Mobilidade, Cristina Pinto Dias.

Em maio, deste ano já tinha sido concluída a escavação do primeiro túnel entre a estação Hospital Santo António e São Bento.