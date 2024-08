Cinco pessoas retiradas de edifício no Funchal após queda de muro

Cinco pessoas foram retiradas esta quarta-feira de um bloco que apartamentos no Funchal devido à queda de um muro de suporte próximo, indicou fonte da Câmara Municipal, referindo não haver registo de feridos.

A derrocada ocorreu cerca das 05h00, junto a uma urbanização localizada na Rua do Areeiro, na zona oeste do concelho, e mobilizou quatro viaturas dos Bombeiros Sapadores do Funchal, numa operação que envolveu também a Proteção Civil Municipal.

Os cinco moradores foram retirados por precaução, sendo que a queda do muro não afetou o prédio.

De acordo com a autarquia, decorrem agora trabalhos de limpeza e avaliação de risco.