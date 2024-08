Castelo de Vide. Idoso que disparou sobre jovens com caçadeira será interrogado só na quinta-feira

Fonte do Comando Territorial de Portalegre da Guarda Nacional Republicana (GNR) disse também que o homem, de 74 anos, de nacionalidade espanhola, foi detido por suspeita da autoria dos disparos, logo no local da ocorrência.

A fonte da Polícia Judiciária indicou que o interrogatório do suspeito no Tribunal de Nisa já não se realiza esta quarta-feira, como tinha sido avançado por uma fonte da GNR, tendo a inquirição passado para quinta-feira. As duas jovens, de 17 e 22 anos, foram atingidas por tiros de caçadeira, que provocaram ferimentos considerados graves, junto à barragem de Póvoa e Meadas, no concelho de Castelo de Vide, na terça-feira à noite, revelou à agência Lusa a GNR.

O primeiro interrogatório judicial do homem suspeito da autoria dos disparos de caçadeira contra duas jovens, junto a uma barragem em Castelo de Vide (Portalegre), foi adiado para quinta-feira, revelou fonte policial.

Segundo a mesma fonte, os militares da Guarda, quando chegaram ao local encontraram as jovens manietadas, uma delas com braçadeiras de plástico, ambas despidas da cintura para baixo e o suspeito com roupa interior. O alegado agressor ainda se colocou em fuga, mas foi localizado nas águas da barragem e, depois, detido, adiantou.

A fonte da GNR adiantou que o suspeito reside junto à barragem e, quanto às jovens, uma vive em Castelo de Vide e a outra na zona de Lisboa. As duas jovens foram transportadas para o hospital de Portalegre e, ainda de madrugada, transferidas para o de São José, em Lisboa, de acordo com Ilídio Pinto Cardoso, porta-voz da Unidade Local de Saúde (ULS) do Alto Alentejo.

No hospital alentejano, adiantou o responsável, "foram observadas, fizeram exames, foram estabilizadas do ponto de vista clínico" e a seguir foram "transportadas de ambulância, com caráter de urgência, para o Hospital de São José".

"A jovem de 17 anos foi para a cirurgia plástica e a de 22 anos foi para ortopedia", revelou a mesma fonte.

O Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alto Alentejo disse que o alerta para esta ocorrência foi dado às 23:50 de terça-feira. As operações de socorro mobilizaram os Bombeiros de Castelo de Vide, a GNR e o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), com 25 operacionais, apoiados por 11 veículos.

A investigação do caso está a cargo da Polícia Judiciária.