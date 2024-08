Mais de 450 professores reformam-se em setembro

458 professores vão reformar-se em setembro. O número é o mais alto do ano, e é superior ao registo do mesmo mês em 2023, em que se reformaram 386 professores.

Segundo a lista mensal da Caixa Geral de Aposentações, divulgada esta terça-feira, em 9 meses aposentam-se 2.753 professores, o que representa mais 260 do que em igual período do ano passado e mais do que em todo o ano de 2022.

No mesmo período do ano passado aposentaram-se 2.493 docentes.

São números das listas da Caixa Geral de Aposentações, consultadas por Arlindo Ferreira, autor de um conhecido blogue sobre temas de educação.