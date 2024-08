Criminalidade violenta e grave aumenta 2,3% face a 2023 no distrito do Porto

A comandante metropolitana da PSP do Porto adiantou esta terça-feira que houve, entre janeiro e junho, um crescimento de 2,3% da criminalidade violenta e grave face ao mesmo período de 2023, apesar da diminuição em 2,5% da criminalidade geral.

Na cerimónia do 157.º aniversário do Comando Metropolitano do Porto, que se assinalou esta terça-feira em Ermesinde, no concelho de Valongo, Maria dos Anjos Pereira explicou que este "ligeiro aumento" da criminalidade violenta e grave corresponde a mais 18 ocorrências.

Já a diminuição da criminalidade geral em 2,5% face a 2023, no período compreendido entre 01 de janeiro e 30 de junho, significa menos 414 ocorrências, referiu.

A comandante adiantou ainda que, no primeiro semestre deste ano, a PSP efetuou na sua área de jurisdição, que abrange nove concelhos do distrito do Porto, 1.353 detenções, realizou 3.318 operações policiais, fiscalizou mais de 54.000 viaturas e fez mais de 30.000 testes de alcoolemia.