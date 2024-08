Um ferido grave em abatimento de piso numa rua de Coimbra

Um homem fixu esta segunda-feira ferido com gravidade na sequência do abatimento de parte do piso de uma rua no centro de Coimbra, entre o largo da Portagem e a estação de Coimbra A.

A vítima teve de ser retirada pelos bombeiros e está a receber apoio médico no local pela equipa do INEM, segundo avança à Renascença fonte do Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil de Coimbra.

O trânsito está cortado na Rua de António Granjo, onde decorrem trabalhos de avaliação. Não há, ainda, explicação para o abatimento do piso naquele local.