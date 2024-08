Um ferido grave em abatimento de piso numa habitação de Coimbra

Uma mulher ficou esta segunda-feira ferida com gravidade na sequência do abatimento de parte do piso de uma habitação, junto à Estação de Coimbra A. Inicialmente chegou a falar-se de uma vítima do sexo masculino e a referir-se como local do acidente uma rua da cidade.

À Renascença, Paulo Palrilha, comandante dos Bombeiros Sapadores de Coimbra conta que o alerta para o acidente foi recebido pelas 8h57 desta segunda-feira.

A mulher habitava um rés-do-chão de um edifício já antigo, junto à Estação de Coimbra A, na baixa da cidade, cujo piso em madeira cedeu e provocou a queda da vítima de uma altura de 2,5 metros para o piso menos um.



A vítima teve de ser retirada pelos bombeiros, recebeu apoio médico no local pela equipa do INEM e foi transportada para os Hospitais da Universidade de Coimbra.

Questionado sobre as causas do acidente, o comandante dos bombeiros refere a idade e degradação do edifício.

[Notícia atualizada às 13h35 de 5 de agosto de 2024 para corrigir o sexo e local do incidente, após novas informações obtidas junto dos bombeiros locais]