Semana arranca com calor. Há seis distritos sob aviso amarelo

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou os distritos de Bragança, Guarda, Castelo Branco, Portalegre, Évora e Beja sob aviso amarelo até às 18h00, devido à persistência de valores elevados da temperatura máxima.

Em perigo máximo de incêndio rural encontra-se a maioria dos concelhos dos distritos do Interior Norte e Centro de Portugal continental, e quatro concelhos do distrito de Faro.

Já em perigo muito elevado de incêndio rural encontram-se vários concelhos de vários distritos.

Segundo o IPMA, o céu vai apresentar-se nublado ou limpo, apresentando períodos de mais nebulosidade no Litoral das regiões Norte e Centro até meio da manhã e no final do dia.

O vento deverá soprar fraco a moderado de noroeste, temporariamente de sudoeste na costa sul do Algarve durante a tarde, e sendo por vezes forte nas terras altas e na faixa costeira ocidental, em especial a partir da tarde, com rajadas até 65 quilómetros por hora.

As previsões apontam ainda para a possibilidade de formação de neblina ou nevoeiro matinal em alguns locais do Litoral Norte e Centro e descida da temperatura máxima nas regiões Norte e Centro e subida no Algarve.

As temperaturas máximas vão oscilar entre os 39ºC, em Évora, e os 24ºC, em Aveiro, e as mínimas entre os 23ºC, em Faro, e os 15ºC, em Coimbra.