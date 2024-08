Queda de andaime em obra no Porto deixa trabalhador ferido

A queda de um andaime numa obra na Avenida de Fernão Magalhães, no Porto, causou hoje ferimentos graves num trabalhador, de 45 anos, que foi hospitalizado, e obrigou a cortar a avenida durante cerca de duas horas.

Fonte do Regimento de Sapadores Bombeiros do Porto adiantou à Lusa que o andaime caiu, causando ferimentos num dos trabalhadores.

O homem, de 45 anos, foi assistido no local e transportado para o Hospital de São João.

O alerta para o acidente foi dado pelas 09h15 e no local estiveram quatro viaturas dos Sapadores Bombeiros do Porto, a Viatura de Emergência Médica e Reanimação (VMER) do São João e a Polícia Municipal do Porto.

A queda da infraestrutura obrigou ao corte da Avenida de Fernão Magalhães, que só foi reaberta pelas 11:00, confirmou à Lusa a Câmara do Porto.